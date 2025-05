MSMT : premier rapport sur la coopération militaire Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

Sept mois après son lancement, l’équipe multilatérale de surveillance des sanctions contre la Corée du Nord (MSMT), vient de publier son premier rapport. Avec pour thème la coopération militaire Pyongyang-Moscou.Les experts y indiquent que le régime de Kim Jong-un a reçu au moins un véhicule de combat muni d’un système antiaérien mobile, en échange de l’envoi de ses troupes dans la région de Koursk. C’est la première fois que la nature des armes fournies par la Russie est officiellement confirmée.Toujours selon le document, le Kremlin a également fait des commentaires sur les données concernant les missiles balistiques nord-coréens, et a livré au royaume ermite des systèmes antiaériens de courte portée ainsi que des dispositifs de brouillage utilisés dans la guerre électronique.Le rapport affirme que le Nord a transmis à son allié plus de 20 000 conteneurs d’obus et matériels connexes, dès septembre 2023. L’an dernier, il lui a livré quelque neuf millions d’obus ainsi que 200 pièces d’artillerie lourde, via des cargos russes.Parallèlement à cette publication, les 11 membres, dont Séoul, ont adopté une déclaration commune. Ils y ont condamné l’alliance entre Kim III et Vladimir Poutine pour avoir enfreint des résolutions concernées du Conseil de sécurité de l’Onu.Pour rappel, la MSMT a été mise en place en octobre 2024 sur proposition de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon. Avec pour vocation de remplacer le groupe d’experts du Conseil, dissous six mois plus tôt par un veto russe.