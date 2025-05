Réunion « F4 » : les effets de la baisse des taux d’intérêt seront surveillés de près

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de continuer à surveiller l’impact de la baisse des taux d’intérêt sur les prêts aux ménages et le marché immobilier dans la région métropolitaine de Séoul.Cette décision a été prise ce matin, lors d’une réunion dite « F4 », à laquelle étaient présents le vice-Premier ministre à l’Economie, Kim Beom-seok, le gouverneur de la Banque de Corée (BOK), Rhee Chang-yong, le patron du Service de supervision financière (FSC), Kim Byung-hwan, et le chef du Service de supervision financière (FSS), Lee Bok-hyun.Les participants ont estimé que les marchés financiers et des changes domestiques restaient globalement stables. Cependant, en ce qui concerne la décision du tribunal américain d'annuler les droits de douane réciproques, ils ont convenu que l’évolution de cette affaire pourrait accroître la volatilité. Ils ont donc décidé de continuer à surveiller de près la conjoncture extérieure.En outre, malgré la stabilité du marché des obligations d’entreprise, les quatre hommes ont jugé que les inquiétudes persistaient concernant les entreprises de moindre qualité. Ils ont donc décidé de surveiller attentivement leurs conditions de financement.