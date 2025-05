Rencontre à Séoul entre Ahn Duk-geun et des députés américains

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen du Commerce et de l'Industrie s’est entretenu aujourd’hui avec cinq députés américains, à Séoul. Ceux-ci, quatre républicains et un démocrate, sont tous membres de la commission des ressources naturelles de la Chambre des représentants.Leurs discussions ont porté pour l’essentiel sur la coopération en matière d’énergie et de minéraux critiques. A cette occasion, Ahn Duk-geun a appelé ses interlocuteurs à œuvrer pour que les deux alliés maintiennent leur coopération industrielle et énergétique. Avant de leur proposer de se pencher ensemble sur les moyens de l’élargir dans l’optique de la sécurité énergétique et de la réduction du déficit commercial de Washington vis-à-vis de Séoul.Afin de trouver une solution à ce problème du déséquilibre commercial, au cours des dernières négociations tarifaires bilatérales, le gouvernement sud-coréen avait annoncé son intention d’acheter plus de gaz naturel liquéfié et de pétrole brut américains.A propos du projet de loi budgétaire, adopté récemment par la Chambre des représentants, Ahn a tenu à souligner l’importance de la continuité dans les politiques américaines pour les investissements stables des entreprises du pays du Matin clair aux Etats-Unis. Le texte concerne notamment les crédits d’impôts prévus par la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), promulguée sous l’administration Biden.