Photo : YONHAP News

Un peu plus de 1 700 000 touristes étrangers ont visité la Corée du Sud le mois dernier. Ce qui représente 104,4 % du nombre enregistré en avril 2019, avant la pandémie de COVID-19. Il s’agit également d’une progression de 16,7 % en glissement annuel.Selon les données communiquées aujourd’hui par l’Office national du tourisme (KNTO), avec 443 000 arrivées, les ressortissants chinois étaient les plus nombreux. Venaient ensuite les Japonais (251 000), les Américains (153 000) et les Taïwanais (152 000).Egalement en avril, près de 2 150 000 sud-Coréens sont partis à l’étranger, soit 95,7 % du niveau du même mois de 2019.