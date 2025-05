Présidentielle : les candidats s’activent sur le terrain à J-4

Photo : YONHAP News

A quatre jours du scrutin présidentiel, les candidats s’activent pour convaincre les électeurs indécis. Lee Jae-myung est en déplacement à Chuncheon et à Wonju dans le Gangwon, ainsi qu’à Cheongju dans le Chungcheong du Nord. Il compte mettre en avant ses projets de développement dans les secteurs d’avenir comme la bio-industrie et la médecine basée sur l’IA, tout en présentant sa vision touristique axée sur les ressources naturelles et culturelles.Sa formation, le Minjoo, a salué le taux de participation record du vote anticipé, déclarant que cela reflète la volonté profonde des citoyens de mettre fin aux troubles internes.De son côté, Kim Moon-soo, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a affirmé que seule une personne expérimentée peut relancer l’économie, soulignant ses accomplissements lorsqu’il était gouverneur du Gyeonggi. Notamment le fait d’avoir attiré des sites de production de Samsung et LG.Le PPP, quant à lui, poursuit ses attaques contre le candidat de centre-gauche, évoquant les soupçons de paris illégaux visant son fils. Selon la formation conservatrice, alors que Lee promet un revenu de base pour les jeunes, son propre enfant aurait dépensé plusieurs centaines de millions de wons dans des jeux d’argent.Enfin, Lee Jun-seok, du Parti de la réforme, concentre sa campagne à Séoul. Il a indiqué vouloir tracer une nouvelle orientation pour les forces conservatrices, tout en écartant la possibilité d’une éventuelle alliance avec l’ancien ministre du Travail.