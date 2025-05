Radiotélescope géant : la Corée du Sud participe au projet SKA

Photo : YONHAP News

L'Administration aérospatiale de Corée (KASA) prend part au projet SKA (Square Kilometre Array) visant à construire le plus grand radiotélescope au monde. Elle a signé, le 27 mai, un protocole d’entente en ce sens avec l’observatoire SKAO.L’initiative consiste à mettre en place ces installations en Australie et en Afrique du Sud. Le budget s’élève à environ 3 000 milliards de wons, soit près de 1,9 milliard d’euros. La Corée du Sud y contribuera à hauteur de 34,5 milliards de wons.Le SKA a une performance sans précédent en termes de résolution, de vitesse et de sensibilité. Capable de capter les signaux radio les plus faibles de l’univers primordial, il devrait ainsi jouer un rôle clé dans l’étude des origines de l’univers et la recherche de vie extraterrestre.Cet accord pose une base pour l’envoi d'experts sud-coréens pour contribuer à la construction et à l’exploitation du radiotélescope, ainsi que pour la participation des entreprises aux appels d’offres. Il a également permis au pays du Matin clair d’obtenir un statut équivalent à celui d’un pays membre du SKAO. Par ailleurs, la KASA mène actuellement les procédures nécessaires pour accéder au statut de membre à part entière.