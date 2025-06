Photo : YONHAP News

La première semaine de juin commence sous la grisaille en Corée du Sud. Après le beau temps du week-end, des nuages arrivent sur l’ensemble du pays ce lundi. Des pluies sont attendues sur toutes les régions. Les précipitations seront les plus fortes sur la côte sud et à l’est.En raison de cette perturbation, les températures maximales diminuent. Ce matin, il fait 20°C à Séoul et Gwangju, 18°C à Daejeon, Daegu et Busan ainsi que 19°C à Jeonju. Cet après-midi, il est prévu 23°C dans la capitale et à Jeonju, 22°C à Daejeon et Busan, 23°C à Jeonju ainsi que 24°C à Daegu.