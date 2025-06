Présidentielle : la NEC appelle à participer au vote pour l'unité nationale

Photo : YONHAP News

Le 3 juin, c’est la présidentielle en Corée du Sud. Le président de la Commission électorale nationale (NEC) a appelé, aujourd'hui, ses concitoyens à participer au vote pour rendre le pays plus unifié. Roh Tae-ak leur a adressé un communiqué pour souligner que cette élection devrait marquer une étape majeure pour surmonter les dissensions et les confrontations de la société. Il a invité les électeurs à examiner encore une fois les politiques et les qualités de chaque candidat, avant de prendre une décision.Le patron de la NEC a ensuite demandé à tous de respecter les résultats, quels qu'ils soient. Selon lui, la commission met tout en œuvre afin de garantir un scrutin fiable et transparent. Avec notamment la retransmission en direct des images de caméras de surveillance des sites abritant des bulletins de vote anticipé tenu jeudi et vendredi derniers, ou encore du dépouillement manuel des urnes.Roh n’a pas oublié non plus de remercier tous les agents publics pour leur dévouement sur le terrain, qui a permis de bien organiser cette présidentielle anticipée, dont la durée de préparation n'était que de soixante jours.