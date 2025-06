CNN : le renflouage du destroyer nord-coréen semble difficile

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, un nouveau destroyer de 5 000 tonnes a coulé le 21 mai dernier lors de la cérémonie de sa mise à l’eau au chantier naval de Chongjin. Une semaine plus tard, sur une image de la CNA Corporation, un institut à but non lucratif basé à Washington, une douzaine d'objets blancs semblables à des ballons étaient identifiée autour de l’épave. CNN a rapporté, samedi, pourquoi ces derniers y ont été installés.La chaîne américaine a d’abord cité un ancien capitaine de vaisseau. Pour Carl Schuster ces objets sont là, soit pour empêcher les activités de reconnaissance par des drones, soit pour réduire la tension sur la partie arrière du navire, bloquée vers le quai.Quant au député Yoo Yong-won du Parti du pouvoir du peuple (PPP), ancien journaliste spécialisé aux affaires militaires, il a suggéré à la même chaîne d'information que cette installation aurait pour objectif, non pas de renflouer le navire, mais empêcher qu'il ne coule davantage.De son côté, Nick Childs, chargé de la sécurité maritime à l'Institut international d'études stratégiques (IISS) basé au Royaume-Uni, a fait remarquer que si Pyongyang utilise des ballons pour faire flotter le bateau, elle risque de l'endommager davantage. Avant d'ajouter qu'il faudrait en démanteler au moins une partie avant de le redresser.CNN a également cité des experts qui estiment ces objets être des petits dirigeables, au regard de leur apparence générale et aux parties ressemblant à une nageoire caudale.