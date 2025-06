Les médias nord-coréens n’utilisent plus le terme « Corée du Sud, Etat fantoche »

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens n’utiliseront plus l'expression « Corée du Sud, Etat fantoche », fréquemment employée ces derniers temps. Plusieurs sources ont fait savoir samedi dernier que le régime avait transmis une directive en ce sens.Le pays communiste appelait son voisin « Namjoseon » ou « Joseon du Sud » en français. Joseon étant le nom de la dernière dynastie de Corée. Il optait pour « Namjoseon, Etat fantoche » pour le critiquer. Toutefois, cette appellation avait été abandonnée fin 2023, lorsque Kim Jong-un avait déclaré que les deux Corées ne seraient plus « liés de la même ethnie », mais « deux pays hostiles ».Depuis, le terme était « Corée du Sud, Etat fantoche ». Mais désormais, dans les articles, elle est remplacée tout simplement par « Corée du Sud ». Une modification apportée dans le but de réaffirmer que les deux pays sont bel et bien deux entités distinctives et hostiles. En effet, le mot « fantoche » laissait suggérer que le Pyongyang considérait Séoul comme un traître, donc comme du même peuple.