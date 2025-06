Dialogue de Shangri-La : Séoul appelle au maintien des GI's sur son sol

Photo : YONHAP News

La 22e édition du Dialogue de Shangri-La s’est clôturée hier, après trois jours de discussions. Ce forum annuel de défense et de sécurité de l’Asie rassemble les ministres de la Défense non seulement de la région, mais également de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Cette année, Séoul y était représenté par le directeur général de la politique de défense du ministère de la Défense.En marge, Cho Chang-rae s’est entretenu samedi avec une délégation de députés et de sénateurs américains. Il leur a souligné que l’armée sud-coréenne et les 28 500 GI's présents dans la péninsule devaient maintenir la paix et la stabilité dans la région, sur la base de leur posture de défense combinée et en renforçant la dissuasion vis-à-vis de Pyongyang. Avant d’exhorter le Congrès américain à continuer d’œuvrer pour maintenir à son niveau actuel le nombre de soldats stationnés en Corée du Sud.Ces propos sont intervenus sur fond d’inquiétude concernant leur éventuel retrait partiel comme semble l’envisager l’administration Trump. En retour, la délégation américaine a réaffirmé l’engagement de Washington dans la défense de son allié.Par ailleurs, dimanche, Cho a rencontré ses homologues australien et japonais. La situation sécuritaire dans la région et la coopération bilatérale ou trilatérale, orientée vers l’avenir ont dominé leurs discussions.