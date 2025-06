Photo : YONHAP News

« BTS Festa » a débuté hier pour célébrer le 12e anniversaire des débuts du boys band au succès planétaire. Son agence BigHit Music en a donné le coup d’envoi via un flash info mettant en scène Jin et J-Hope.Dans cette vidéo, les deux artistes expliquent que les festivités se dérouleront jusqu’au 14 juin. Durant deux semaines, de nouveaux contenus seront mis en ligne tous les jours alors que des expositions et des événements expérientiels sur le groupe seront organisés les 13 et 14 juin.Tenu chaque année en juin, ce festival célèbre les débuts du groupe et lui permet de communiquer avec ses fans venus du monde entier.