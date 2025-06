Rapport de la MSMT : Pyongyang dénonce « une provocation politique d’un groupe fantôme »

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a réagi au rapport sur sa coopération militaire avec la Russie de l’équipe multilatérale de surveillance des sanctions à son encontre (MSMT), dénonçant « une provocation politique ».Dans une déclaration publiée hier et relayée aujourd’hui par la KCNA, le directeur général de la politique extérieure du ministère des Affaires étrangères nord-coréen a qualifié la MSMT d’« un groupe fantôme illégal ». Avant d’ajouter que le document est absolument contraire aux principes du droit international, fondé sur l’égalité souveraine et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats. Il a également mis en garde contre les conséquences de « ces actes de provocation des pays occidentaux ».Sur le rapprochement militaire avec Moscou, le haut diplomate a martelé qu’il s’agit d’un « exercice du droit souverain légal », conforme à l’article 51 de la Charte des Nations unies, qui assure le droit à la légitime défense pour les Etats membres, ainsi qu’au traité bilatéral de partenariat stratégique global.Pour rappel, la MSMT a été lancée en octobre 2024 afin de veiller à l’application des sanctions internationales contre Pyongyang. Elle remplace le groupe d’experts du Conseil de sécurité de l’Onu, dissous six mois plus tôt par un veto russe. Le 29 mai, son premier rapport a été publié. Il détaille la coopération militaire entre les deux alliés, en prenant comme exemple le déploiement de soldats nord-coréens dans la région de Koursk ou encore les livraisons d’armes.