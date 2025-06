La Chine installe trois bouées supplémentaires en mer Jaune

Photo : YONHAP News

La Chine a installé trois nouvelles bouées aux environs de la zone de mesures provisoires (PMZ) en mer Jaune, séparant la péninsule coréenne et le continent chinois. La marine sud-coréenne les a en effet identifiées samedi dernier. Elles ont été mises en place en mai 2023 dans la zone économique exclusive (ZEE) de l’empire du Milieu.Depuis 2018, Pékin a installé treize bouées d'observation similaires, chacune large de trois mètres et haute de six mètres, à l'intérieur et à l'extérieur de la PMZ où les ZEE sud-coréenne et chinoise se croisent. L'une d’elles se trouve à l'intérieur de cette zone.Les autorités chinoises affirment toujours que ces dispositifs sont utilisés pour l'observation maritime et météorologique. Mais le pays du Matin clair craint qu'ils ne soient également utilisés à des fins militaires comme celle de détecter des sous-marins sud-coréens ou comme moyen de pression dans le cadre de futures négociations sur les ZEE.Récemment, la Chine avait également placé sans préavis des structures en acier dans la PMZ, prétextant qu'elles étaient des installations d'aquaculture. En outre, elle avait désigné, avant ses manœuvres militaires, une partie de la ZEE sud-coréenne comme zone interdite à la navigation.La zone de mesures provisoires a été établie en 2000 lorsque Séoul et Pékin ont signé un accord de pêche dans le cadre de négociations sur la délimitation maritime bilatérale.