Le vote anticipé de la présidentielle s’est clôturé vendredi avec un taux de participation de 34,74 %. Ce chiffre, légèrement inférieur à celui de la dernière présidentielle, est le deuxième plus élevé de l’Histoire de la République de Corée.Le taux de participation a été particulièrement élevé dans le Sud-Ouest, fief progressiste, avec 56,5 % pour le Jeolla du Sud et 53,01 % pour celui du Nord. Une participation supérieure à la précédente présidentielle, traduisant une forte mobilisation de l’électorat de centre-gauche.À l’inverse, les bastions conservateurs affichent des taux faibles. En effet, Daegu (25,63 %) et Busan (30,37 %) ferment la marche. Les analystes y voient l’effet conjugué d’un électorat conservateur préférant voter le jour du scrutin et des tensions liées à la tentative de fusion des candidatures à droite.