Croissance sud-coréenne 2025 : plusieurs institutions internationales sont pessimistes

Photo : YONHAP News

De nombreuses institutions sud-coréennes et étrangères sont de plus en plus pessimistes pour la croissance du pays du Matin clair.D’après une enquête menée jusqu’au 30 mai par l’agence américaine Bloomberg, et communiquée aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), 41 établissements ont prévu une croissance du PIB de 0,3 à 2,2 % cette année, soit 0,985 % en moyenne. Au 2 mai, ils tablaient sur un bond de 1,307 % en moyenne.En détail, 21 d’entre eux, dont Bank of America, Merrill Lynch et Capital Economics, ont anticipé une croissance inférieure à 1 % et neuf autres, comme Fitch, une augmentation de 1 %. Au début du mois dernier, ils étaient respectivement neuf et sept à avoir fait les mêmes estimations.Par groupe, Crédit Agricole CIB a divisé sa prévision par deux en près d’un mois, de 1,6 à 0,8 %. Quant à HSBC et DBS Bank de Singapour, ils ont revu respectivement leur pronostic à la baisse, de 1,4 à 0,7 % et de 1,7 à 1 %. La banque française Société Générale a été la plus pessimiste en passant de 1 à 0,3 %.De son côté, la BOK, a indiqué jeudi dernier que cette année, le PIB sud-coréen ne devrait progresser que de 0,8 %. Il s’agit d’un recul de 0,7 point par rapport à sa dernière estimation.Néanmoins, certaines institutions restent optimistes. C’est le cas de Barclays, Bloomberg Economics et Morgan Stanley qui ont toutes les trois révisé à la hausse leurs perspectives de 0,1 point. Elles tablent respectivement sur 1, 0,8 et 1,1 % de croissance pour la Corée du Sud.