Présidentielle : alerte maximale à Séoul, 10 000 policiers mobilisés dès 6h

Demain, les sud-Coréens sont appelés aux urnes pour élire leur prochain président de la République. Afin de garantir la sécurité du scrutin, la Police de Séoul activera dès 6h le niveau d’alerte « Gapho ». C’est ce qu’a annoncé ce matin le directeur par intérim de l’Agence nationale de la Police de la capitale.Ce niveau d’alerte est le plus élevé du dispositif de gestion des urgences. Il implique la suspension de tous les congés policiers et la mobilisation de l’ensemble des effectifs disponibles. Au total, 10 800 agents doivent être déployés sur 4 574 sites à travers la ville.Park Hyun-soo a précisé que, compte tenu de la cérémonie d’investiture prévue le lendemain, le dispositif sera maintenu jusqu’à l’arrivée du nouveau chef de l’Etat dans son bureau.Dans le détail, 4 500 policiers seront affectés aux 2 260 bureaux de vote, à raison de deux par site. Pour l’acheminement des urnes vers les 2 285 points de collecte, 4 500 agents armés seront mobilisés en coordination avec la Commission électorale nationale (NEC). De plus, 1 200, soit 50 par site, seront déployés dans les 25 centres de dépouillement. Enfin, une unité mobile sera postée dans chacun des quatre principaux arrondissements de la ville, à savoir Mapo, Dongdaemun, Yeongdeungpo et Gangnam, afin de garantir l’ordre jusqu’à la fin du dépouillement.