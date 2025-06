COVID-19 : nouvel appel à la vaccination face à la hausse des cas dans plusieurs pays d’Asie

Photo : KBS News

L’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a appelé aujourd’hui la population à risque élevé à se faire vacciner contre le COVID-19. Cette recommandation intervient alors que le nombre de cas augmente dans plusieurs pays voisins, notamment en Chine, en Thaïlande et à Singapour.La campagne de vaccination gratuite pour la saison 2024-2025 cible les personnes âgées de 65 ans et plus, les immunodéprimés de plus de six mois, ainsi que les résidents d’établissements à haut risque. Elle doit se poursuivre jusqu’à la fin du mois de juin. Le vaccin basé sur la lignée JN.1, actuellement utilisé, reste efficace contre les différents variants du virus en circulation.Selon la KDCA, le nombre de patients hospitalisés dans le cadre de la surveillance sentinelle s’élevait à 97 entre le 18 et le 24 mai, en baisse de trois cas par rapport à la semaine précédente. Ces quatre dernières semaines, il était respectivement de 115, 146, 100 et 97, se maintenant à un niveau stable.