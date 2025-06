Photo : YONHAP News

Pour le premier lundi de juin, les indices de la Bourse de Séoul ont tous les deux terminé la journée en hausse. Le KOSPI, celui de référence, augmente de 0,05 % pour atteindre 2 698,97 points. Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, progresse de 0,81 % et affiche 740,29 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face au billet vert. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 373,10 wons (-7,00 wons).En raison de l’élection présidentielle, le 3 juin est un jour férié en Corée du Sud. Ainsi, la Bourse de Séoul n’ouvrira pas ses portes et reprendra ses activités mercredi matin.