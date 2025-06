Présidentielle 2025 : le vote débute dans plus de 14 000 bureaux

Photo : YONHAP News

L’élection présidentielle 2025 a débuté, ce mardi matin à 6h, dans les 14 295 bureaux de vote répartis dans tout le pays. Environ 44 millions d’électeurs sont appelés à élire leur nouveau chef de l’Etat.Pour exercer leur droit, les citoyens doivent être munis d’une pièce d’identité telle que leur carte d’identité nationale, leur passeport, leur permis de conduire, leur carte de fonctionnaire, ou tout autre document avec photo, émis par une institution publique.À la clôture du scrutin, à 20h, les urnes seront scellées avec un dispositif de sécurité spécial. Elles seront ensuite transférées sous escorte policière vers les 254 centres de dépouillement, en présence de responsables électoraux et d’observateurs. Celles contenant les bulletins du vote anticipé et des sud-Coréens à l’étranger, y seront également acheminées. Une première tendance sur le vainqueur devrait se dessiner vers minuit.À 20h, la KBS doit annoncer les résultats du sondage de sortie des urnes avec deux autres chaînes de télévision, MBC et SBS.