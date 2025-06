Présidentielle : les candidats appellent les électeurs à voter

Photo : KBS News

En ce jour d’élection présidentielle, les principaux candidats ont appelé les électeurs à exercer leur droit de vote, via des messages publiés sur leurs réseaux sociaux.Lee Jae-myung, du Minjoo, a affirmé que seul le vote pouvait mettre fin à l’insurrection brutale et ouvrir une nouvelle ère d’espoir. Le candidat de centre-gauche a ajouté que la société sud-coréenne reste plongée dans le chaos et la méfiance, tout en exprimant sa confiance dans ses citoyens qui devraient prononcer une sanction sévère et résolue.De son côté, Kim Moon-soo, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a souligné que ce scrutin représentait la dernière chance de faire barrage à l’avènement d’un pouvoir dictatorial, et de préserver la démocratie libérale, l’Etat de droit, l’économie de marché ainsi que l’alliance avec les Etats-Unis. Il a ajouté qu’il était, selon lui, le seul capable de sauver le pays et sa population.Quant au candidat du Parti de la réforme, Lee Jun-seok, il a exhorté les électeurs à lui accorder leur voix pour rompre avec une politique dépassée et pour rénover le pays. Le plus jeune des candidats s’est par ailleurs félicité d’avoir mené sa course jusqu’au bout sans renoncer, déjouant ainsi les pronostics de nombreux hommes politiques.Ces trois principaux candidats, rappelons-le, avaient déjà participé au vote anticipé, organisé la semaine dernière. Ce mardi, Lee Jae-myung et Kim Moon-soo devraient rester chez eux dans l’attente des résultats, tandis que Lee Jun-seok prévoit de rencontrer des électeurs à Busan, dans le sud-est du pays, avant de rejoindre Dongtan, dans la province de Gyeonggi, son fief législatif. Dans la soirée, ils sont attendus dans les salles de suivi du dépouillement mises en place par leur formation respective à l’Assemblée nationale.