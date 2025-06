Photo : YONHAP News

En ce jour d’élection présidentielle, le ciel est principalement ensoleillé. Légèrement nuageux dans la matinée, le soleil a rapidement repris ses droits sur la quasi-totalité du territoire. Des nuages persistent toujours dans le sud-est, mais devraient disparaître dans l’après-midi. Seule la province du Gangwon ne profitera pas de ce beau temps. En effet, Météo-Corée prévoit entre 5 à 10 mm de pluie dans le nord-est tout au long de la journée.Avec le retour du soleil, les températures repartent à la hausse. Dès 10h, la barre des 20°C était déjà franchie dans tout le pays. Selon les prévisions, le mercure grimpera notamment jusqu’à 25°C à Séoul, Gangneung et Gwangju, 26°C à Cheongju, Daejeon ou encore Ulsan et 27°C, la maximale, à Andong et Daegu.