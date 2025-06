Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est la présidentielle en Corée du Sud. Cinq heures après l’ouverture des 14 295 bureaux de vote à travers tout le territoire, le taux de participation s’élève désormais à 18,3 %. Pour comparer, lors de la dernière élection qui s’est déroulée en 2022, il était de 16 % à 11h.Selon les chiffres communiqués par la Commission électorale nationale (NEC), plus de 8,1 millions d’électeurs ont jusqu’ici glissé leur bulletin dans l’urne.Par région, c’est à Daegu, dans le sud-est, que le taux de participation est le plus élevé. Avec 23,1 %. Et c’est dans le Jeolla du Sud qu’il est le plus bas. Avec 12,5 %. C’est l’inverse du vote anticipé qui s’est déroulé jeudi et vendredi derniers.Notons que ces chiffres n’incluent justement pas encore les bulletins du vote anticipé qui s’est achevé avec un taux de participation de 34,74 %. Ce n’est qu’à partir de 13h qu’il sera rajouté.