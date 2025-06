SK Telecom : des IP étrangères ont été repérées

Photo : YONHAP News

La police, en charge de l’enquête sur le piratage de SK Telecom, a détecté des adresses IP étrangères lors d’une analyse des journaux des serveurs compromis. Le géant des télécommunications a déclaré hier que les enquêteurs remontaient les traces laissées en ligne et qu’une coopération était en cours avec au moins trois pays.Les forces de l’ordre ont toutefois précisé qu’il était trop tôt pour déterminer si ces nations avaient été utilisées comme simples points de passage par les hackers. Avant d’ajouter que l’identification était encore en cours. Alors que certains évoquent une possible implication de la Chine ou de la Corée du Nord, la police a expliqué qu’il était prématuré de désigner un responsable tant que l’origine exacte de l’attaque n’était pas confirmée.Par ailleurs, à ce jour, un total de 5,89 millions de clients ont déjà remplacé leur carte SIM. Et environ 3,34 millions d’abonnés ont réservé ce service et attendent leur tour.