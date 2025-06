Virus Zika : premier cas de l’année détecté à Jeju

Photo : KBS News

La Corée du Sud a signalé cette année son premier cas de virus Zika, sur l’île de Jeju. Un homme dans la quarantaine a été testé positif le 30 mai dernier. Il avait voyagé neuf jours en Indonésie à la mi-mai, où il aurait été piqué par un moustique. Il a présenté des symptômes comme des frissons, des douleurs musculaires et une conjonctivite. Son état s’améliore actuellement.L’île méridionale mène une enquête épidémiologique avec le centre de santé publique du lieu de résidence du patient. Des moustiques sont prélevés dans un rayon de 200 mètres autour du domicile et des lieux fréquentés par ce dernier. De plus, des opérations de désinsectisation sont également en cours.En Corée du Sud, le nombre de cas d’infection s’est élevé à 16 en 2016 et à 11 l’année suivante, avant de tomber entre 0 et 3 cas par an. Ces cinq dernières années, une contamination a été enregistrée en 2020, aucune un an plus tard, trois en 2022, deux en 2023 et aucune l’an dernier. A l’exception d’un cas de laboratoire en 2020, tous étaient importés.La plupart d’entre eux, comme ce quadragénaire, ont été infectés après un séjour en Asie du Sud-Est, suite à une piqûre de moustique. Aucun cas de transmission locale par moustique n’a été signalé jusqu’à présent dans le pays du Matin clair.