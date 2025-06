NEC : le taux de participation au vote s’élève à 62,1% à 13h, un record

Photo : YONHAP News

A 13h, le taux de participation à la présidentielle 2025 s’élève à 62,1 %, d’après la Commission électorale nationale (NEC). Un record. Lors de la dernière élection pour élire le chef de l’Etat qui s’est déroulée en 2022, le taux était de 61,3 % à la même heure. Et cinq ans plus tôt, de 55,5 %.Il est vrai que cela fait désormais sept heures que les bureaux de vote sont ouverts et que beaucoup de citoyens se sont rendus aux urnes avant d’aller déjeuner, mais la raison pour laquelle le nombre a considérablement augmenté par rapport à ce matin est due à l’ajout des bulletins du vote anticipé ainsi que ceux des expatriés à l’étranger. Rappelons que le taux de participation au vote anticipé de la semaine dernière a été de 34,74 %.A suivre combien d’électeurs vont encore aller exercer leur droit d’ici 20h. Dès la fermeture des bureaux de vote, la KBS annoncera, avec deux autres chaînes de télévision terrestres, MBC et SBS, les tendances à la sortie des urnes.