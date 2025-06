Drama Desk Awards : « Maybe Happy Ending » rafle six prix

Photo : YONHAP News

La comédie musicale sud-coréenne « Maybe Happy Ending », actuellement à l’affiche à Broadway, a été à l’honneur aux Drama Desk Awards. Il s’agit de l’une des plus prestigieuses distinctions du théâtre new-yorkais. À l’occasion de la 69e édition, tenue lundi, l’œuvre a été récompensée dans six catégories : Meilleur musical, Meilleure mise en scène, Meilleure musique, Meilleures paroles, Meilleur livret et Meilleur décor pour une comédie musicale.Située dans un futur proche, l’histoire met en scène une romance inattendue entre deux robots, Oliver et Claire, conçus pour assister les humains. Le spectacle, créé en Corée du Sud en 2016, est né de la collaboration entre le parolier Park Hue et le compositeur Will Aronson. Il a fait ses débuts officiels à Broadway en novembre dernier, au Belasco Theatre, à Manhattan.Le succès ne s’arrête pas là. « Maybe Happy Ending » est également nommée dans dix catégories aux 78e Tony Awards, qui se tiendront ce dimanche, dont Meilleur musical, Meilleure mise en scène, Meilleur livret et Meilleure musique.