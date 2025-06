Photo : YONHAP News

Le taux de participation à l’élection présidentielle 2025 s’élève à 68,7 % à 15h. D’après la Commission électorale nationale (NEC), le nombre de citoyens qui ont exercé leur droit de vote a désormais dépassé les 30 000 000.Lors de la dernière élection présidentielle, qui s’est déroulée en mars 2022, le taux était de 68,1 % à la même heure.Par région, c’est dans le Jeolla du Nord que le chiffre est le plus élevé avec 77,8 %. C’est sur l’ile méridionale de Jeju qu’il est le plus bas avec 63,9 %.Les 14 295 bureaux de vote à travers le territoire qui ont ouvert leurs portes à 6h ce matin doivent fermer à 20h. Aussitôt, la KBS annoncera, avec deux autres chaînes de télévision terrestres, MBC et SBS, les tendances à la sortie des urnes.