Photo : YONHAP News

A 17h, le taux de participation à l’élection présidentielle 2025 s’est élevé à 73,9 %. Un record. Pour comparer, lors de la dernière présidentielle, qui s’est déroulée il y a trois ans, il était de 73,6 % à la même heure.Par région, c’est dans le Jeolla du Sud que le chiffre est le plus élevé avec 80,7 %. C’est sur l’ile méridionale de Jeju qu’il est le plus bas avec 70,1 %. Alors qu’à Séoul, il est de 74,1%.Les citoyens qui souhaitent exercer leur droit de vote ont encore deux heures avant la fermeture des bureaux. A 20h, la KBS annoncera, avec deux autres chaînes de télévision terrestres, MBC et SBS, les tendances à la sortie des urnes.