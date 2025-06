NEC : le taux de participation au scrutin s’élève à 77,8 % à 19h, un record

Photo : YONHAP News

A 19h, à une heure de la fermeture des bureaux de vote, le taux de participation au scrutin s’est élevé à 77,8 %. Un record. Pour comparer, lors de la dernière présidentielle au printemps 2022, le taux final était de 77,1 %. A voir désormais si ce chiffre va dépasser les 80 %. Si c’est le cas, cela sera une première depuis 1997.Par région, c’est à Gwangju, la grande ville du sud-ouest, que le chiffre est le plus élevé avec 82,9 %. C’est sur l’île méridionale de Jeju qu’il est le plus bas avec 73,4 %. A Séoul, il est de 78,3 %.D’ordinaire, le chef de l’Etat est élu tous les cinq ans en Corée du Sud, mais en raison de la destitution du président Yoon Suk Yeol, les habitants du pays du Matin clair ont été appelés plus tôt aux urnes. Ce n’est pas tout. Les bureaux de votes sont ouverts deux heures de plus qu’habituellement, jusqu’à 20h au lieu de 18h.A noter également que contrairement en France, tout se déroule en un seul tour. Qui sortira gagnant pour devenir le prochain dirigeant ? Nombreux sud-Coréens s’apprêtent à passer une nuit blanche devant la télévision pour suivre le dépouillement.