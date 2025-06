Sondages à la sortie des urnes : Lee Jae-myung serait en avance avec 51,7 % des suffrages contre 39,3 % pour Kim Moon-soo

Photo : KBS News

Ce mardi 3 juin, les sud-Coréens ont été appelés aux urnes pour élire leur président de la République. C’est à 6h du matin que les 14 295 bureaux de vote répartis sur tout le territoire ont commencé à accueillir les citoyens venus exercer leur droit. A leur fermeture à 20h, la KBS ainsi que deux autres chaînes de télévision, MBC et SBS, ont annoncé les résultats à la sortie des urnes.Selon ces estimations, Lee Jae-myung du Minjoo, la première formation de centre-gauche, obtiendrait 51,7 % des voix alors que son rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kim Moon-soo, récolterait 39,3 %. Le candidat conservateur serait suivi de Lee Jun-seok. Celui qui représente le Parti de la réforme, aurait pour sa part convaincu 7,7 % des électeurs.Ce sondage a été effectué par les instituts Hankook Research, Korea Research et Ipsos à la demande des trois chaînes terrestres, auprès de 80 146 électeurs à la sortie de 325 bureaux de vote. Son taux de confiance est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 0,8 %. Plus de détails sont disponibles sur le site officiel de la maison-mère de KBS WORLD Radio.Cette information reste au conditionnel et doit être confirmée dans les prochaines heures.