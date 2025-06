Photo : YONHAP News

79,4 %. C’est le taux de participation à l’élection présidentielle anticipée qui s’est déroulée aujourd’hui en Corée du Sud. C'est ce qu'a annoncé la Commission électorale nationale (NEC).Alors que la question se posait sur une participation au-delà des 80 %, elle est finalement inférieure. Mais elle est plus élevée par rapport au dernier scrutin pour élire le chef de l’Etat en mars 2022 (77,1%). A noter également qu’il s’agit du taux le plus élevé depuis la présidentielle de 1997 (80,7 %).Par région, c’est à Gwangju, dans le sud-ouest, que le chiffre est le plus élevé, avec 83,9 %. C’est sur l’île méridionale de Jeju qu’il est le plus bas, avec 74,6 %. A Séoul, il est de 80,1 %.