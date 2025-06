Photo : YONHAP News

A l’issue de l’élection présidentielle qui s’est tenue aujourd’hui en Corée du Sud, Lee Jae-myung aurait un peu plus de chances de sortir vainqueur.D’après les chiffres communiqués par la Commission électorale nationale (NEC), à 22h45, alors que les opérations de dépouillement se sont déroulées à 20 %, le candidat du Minjoo, de centre-gauche, a remporté 47,60 % des voix.Son plus grand rival, Kim Moon-soo du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a pour sa part récolté 44,20 % des suffrages.Quant à Lee Jun-seok, le plus jeune des candidats qui représente le Parti de la réforme, il n’a pu conquérir le coeur que d’environ 7 % des électeurs.Lors des sondages sortie des urnes qui ont été annoncés par la KBS ainsi que deux autres chaînes de télévision terrestres, MBC et SBS, à 20h, à la fermeture des bureaux de vote, Lee Jae-myung était largement en avance avec 51,7 % contre 39,3 % pour Kim Moon-soo.