Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens accueillent leur nouveau président sous un ciel bleu. Ce mercredi, l’ensemble de la journée sera dégagée, à l’exception du Gangwon qui connaîtra quelques averses en fin d’après-midi.Du côté des températures, ce matin, il fait 16°C à Séoul et Jeonju, 17°C à Gwangju ainsi que 18°C Daejeon, Daegu et Busan. Cet après-midi, il est attendu 25°C dans la capitale, 26°C à Daejeon, Jeonju et Busan, 27°C à Gwangju ou encore 28°C à Daegu.