Le secrétaire d’Etat américain félicite Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

L’administration américaine a félicité Lee Jae-myung pour son élection à la présidence de la Corée du Sud et exprimé son souhait d’approfondir la coopération trilatérale avec le Japon. C’est ce qu’a indiqué le secrétaire d’Etat, Marco Rubio, dans un communiqué publié le 3 juin, heure locale.Ce dernier a affirmé que Séoul et Washington partageaient un engagement à toute épreuve en faveur de leur alliance, fondée sur un accord de défense mutuelle, des valeurs communes et des liens économiques étroits. Il a ajouté : « Nous modernisons notre alliance afin de nous adapter aux exigences de l’environnement stratégique actuel et de relever les nouveaux défis économiques. »Le chef de la diplomatie américaine a également souligné l’importance de développer la coopération trilatérale avec Tokyo pour renforcer la sécurité régionale, améliorer la résilience économique et défendre les principes démocratiques communs.