Le président du Parlement adresse ses félicitations à Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Le président de l’Assemblée nationale a présenté ses félicitations à Lee Jae-myung, élu à la tête du pays. Dans un message publié ce mercredi sur ses réseaux sociaux, Woo Won-shik s’est réjoui de l’élection du candidat du Minjoo, à qui, selon lui, les citoyens ont confié leurs attentes et aspirations pour une nouvelle République de Corée.Le chef du perchoir a affirmé qu’avec l’entrée en fonction du 21e président, le processus constitutionnel visant à rétablir l’ordre fondé sur la loi fondamentale et à stabiliser le pays s’était achevé, après la déclaration éphémère de la loi martiale survenue le 3 décembre dernier. Il a également exprimé son profond respect et sa gratitude envers le peuple qui a su unir ses efforts pour surmonter la crise nationale et protéger la Constitution malgré les difficultés.Woo a souligné que la Corée du Sud se trouvait désormais sur la ligne de départ d’une nouvelle ère, avant d’exprimer l’espoir qu’elle retrouvera le chemin de l’unité, de la démocratie, de l’amélioration de la vie de ses citoyens, ainsi que de la paix et de la prospérité. Enfin, il a également adressé ses vœux de succès au nouveau gouvernement, promettant la coopération du Parlement.