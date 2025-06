Lee Jae-myung prévoit un retour à la Maison Bleue

Photo : YONHAP News

Le 21e président de la République, Lee Jae-myung, prévoit un retour du bureau présidentiel à la Maison Bleue. L’ère « Yongsan » prendra ainsi fin, trois ans après que l’ex-dirigeant Yoon Suk Yeol a officiellement transféré son cabinet dans le bâtiment du ministère de la Défense. Toutefois, en attendant la fin des travaux de rénovation, le nouveau chef de l’Etat continuera de s’y rendre.Interrogé sur l’emplacement du bureau présidentiel en cas d’élection, l’ancien avocat des droits de l’Homme avait répondu, le 30 mai, que la Maison Bleue restait le meilleur choix. Il la considère comme un lieu ancien, symbolique et optimal. À propos du bureau de Yongsan, il a évoqué d’importants problèmes de sécurité. Selon lui, le site est vulnérable aux écoutes, difficile à protéger et entièrement exposé, entouré d’immeubles résidentiels.Lee ne s’est pas encore exprimé sur l’éventuelle utilisation de la résidence présidentielle dans le quartier de Hannam, jusqu’alors occupée par son prédécesseur. Toutefois, au vu des impératifs de sécurité, il semble peu probable qu’il fasse chaque jour le trajet entre sa résidence privée de Gyeyang, à Incheon, et Yongsan.Son entourage reconnaît que ces déplacements pourraient perturber la circulation. Des discussions sont donc en cours sur un éventuel déménagement vers une résidence officielle. Aucune date n’a encore été fixée. En l’absence d’une équipe de transition, son installation pourrait prendre du temps, en fonction des ajustements logistiques et des impératifs de sécurité.