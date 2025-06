La restauration constitutionnelle, première priorité de Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Après une longue période de vide institutionnel causée par la proclamation de la loi martiale par l’ex-président Yoon Suk Yeol et sa destitution, le nouveau gouvernement devrait accorder sa priorité à la restauration de l’ordre constitutionnel. Il prévoit ainsi de réviser les lois relatives à l’état d’exception et de renforcer la neutralité politique des forces armées.Des mesures urgentes devraient également être prises pour combler le vide diplomatique laissé depuis décembre dernier. Dès son entrée en fonction, Lee Jae-myung devra faire face à la reprise des négociations tarifaires avec les Etats-Unis. Sa première épreuve sera probablement une rencontre avec Donald Trump.Sur le plan de la défense, Washington devrait demander un partage accru des coûts et proposer des ajustements concernant une partie des forces américaines stationnées en Corée du Sud. Le nouveau dirigeant devra relever le défi de gérer ces discussions tout en maintenant la posture de sécurité nationale.Pendant sa campagne, Lee a précisé qu’il ne pousserait pas les réformes du Parquet ou de la justice dès le début de son mandat. Il a souligné sa volonté d’avancer rapidement sur les politiques touchant la vie quotidienne des citoyens, celles qui bénéficient d’un accord commun entre le gouvernement et l’opposition.