Le Premier ministre japonais salue l’élection de Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, a salué ce mercredi l’élection de Lee Jae-myung à la présidence de la Corée du Sud, la qualifiant de « résultat de la démocratie du pays ».Lors d’une rencontre avec des journalistes dans la matinée, le chef du gouvernement nippon a rappelé que Séoul et Tokyo célèbrent cette année le 60e anniversaire de la normalisation de leurs relations diplomatiques. Il a ensuite exprimé sa volonté de renforcer les échanges entre les deux nations, y compris dans le domaine privé. Avant d’affirmer son intention de dynamiser non seulement la coopération bilatérale, mais aussi celle trilatérale incluant les Etats-Unis.Enfin, Ishiba a insisté sur la nécessité d’organiser dans les meilleurs délais un sommet entre la Corée du Sud et le Japon. Il a ajouté que la « diplomatie de navette », qui consiste en des visites croisées régulières des dirigeants des deux pays, demeure importante, quel que soit le pouvoir en place au sud du 38e parallèle.