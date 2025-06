Prix à la consommation : augmentation de 1,9 % en mai

Photo : YONHAP News

En mai, les prix à la consommation ont augmenté de 1,9 % sur un an. C'est ce que révèlent les données publiées ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat). Après être restée autour de 2 % depuis janvier, l’inflation repasse pour la première fois en cinq mois sous ce seuil.Ce chiffre s’explique principalement par la baisse des coûts du pétrole et des produits agricoles. Les premiers ont reculé de 2,3 %, après une baisse de 1,7 % en avril. Les seconds ont enregistré une diminution de 4,7 %, portée par la stabilisation des prix des légumes et des fruits.En revanche, l’indice des prix à la consommation courante, qui regroupe 144 produits achetés fréquemment, a progressé de 2,3 % en glissement annuel, maintenant une hausse supérieure à 2 %.Dans le détail, les produits d’élevage ont enregistré leur plus forte augmentation en 35 mois. Le prix du porc a grimpé de 8,4 %, celui du bœuf local de 5,3 %, tandis que le bœuf importé a grimpé de 5,4 % et les œufs de 3,8 %. Les produits alimentaires transformés ont vu leurs tarifs progresser de 4,1 %. Du côté des services, les prix ont crû de 2,3 %, notamment en raison d’une hausse de 3,2 % dans la restauration.Par ailleurs, l’indice sous-jacent, à savoir hors alimentation et énergie, a progressé de 2 %.