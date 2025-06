Lee Jae-myung veut être le « président de tous » pour mettre fin à la politique de division

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a prêté serment ce matin à l’Assemblée nationale en tant que 21ᵉ président de la République. Lors de la cérémonie d’investiture, il a insisté sur la restauration de la démocratie et de la politique, ainsi que sur l’unité nationale, la vie quotidienne des citoyens et l’économie.Le nouveau dirigeant a souligné que, quel que soit le candidat soutenu lors de l’élection, il gouvernera en tant que « président de tous », mettant fin à la politique de division. Il a aussi affirmé qu’une insurrection armée, où les armes confiées par le peuple sont utilisées contre lui pour lui ôter sa souveraineté, ne doit plus jamais se reproduire. Il a promis une enquête complète, de faire toute la lumière sur les faits, et de prendre des mesures fermes pour éviter tout retour en arrière.Avant la cérémonie, le chef de l’Etat a accompli son premier acte officiel en recevant un rapport du chef d’état-major interarmées, Kim Myung-soo, sur le transfert du commandement militaire. Il s’est ensuite rendu au cimetière national de Séoul. Dans l’après-midi, il doit commencer à travailler depuis le Bureau présidentiel de Yongsan. Il pourrait nommer dès aujourd’hui certains membres clés de son équipe, comme le secrétaire général de la présidence, ainsi que quelques candidats aux postes ministériels, dont celui de Premier ministre.