Lee Jae-myung pourrait s’entretenir avec Trump dès aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le nouveau président sud-coréen devrait avoir sa première conversation téléphonique avec son homologue américain dès aujourd’hui. Selon des sources diplomatiques, Séoul et Washington sont en train d’organiser cet échange, qui pourrait avoir lieu aujourd’hui ou demain.Cet entretien permettra surtout à Donald Trump de féliciter Lee Jae-myung pour son investiture. Néanmoins, certains sujets sensibles comme la question nucléaire nord-coréenne ou les droits de douane américains pourraient aussi être évoqués.Par ailleurs, la possibilité d’un futur sommet entre les deux dirigeants devrait être abordée. Compte tenu des précédents, où un président nouvellement élu se rend rapidement aux Etats-Unis, leur rencontre pourrait avoir lieu aux alentours de juillet ou août.Certains estiment toutefois que leur premier face-à-face pourrait se tenir plus tôt, à l’occasion du sommet du G7, prévu au Canada du 15 au 17 juin, ou lors du sommet de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) qui aura lieu à La Haye, aux Pays-Bas, les 24 et 25 juin.