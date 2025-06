Le nouveau gouvernement face au défi de l’équilibre avec une nette majorité parlementaire

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a commencé son mandat avec une large majorité parlementaire grâce aux 171 sièges remportés par son parti, le Minjoo, lors des législatives de l’an dernier. Cette majorité donne au nouveau gouvernement une forte capacité pour faire avancer ses réformes et conduire les affaires de l’Etat.Dans le milieu politique, on s’attend à une gestion rapide des différents dossiers. Cependant, le parti de centre-gauche semble aussi conscient de la nécessité de coopérer, après avoir été critiqué pour son unilatéralisme quand il était dans l’opposition. Il reste désormais à voir comment l’exécutif équilibre rapidité et coopération malgré sa large majorité.Aujourd'hui, le Minjoo a tenu une réunion de la commission législative et judiciaire pour examiner un projet de loi visant à augmenter le nombre de juges à la Cour suprême. Après la sous-commission et la réunion plénière, ce projet devrait être adopté et soumis au vote dès demain.La formation présidentielle prévoit aussi de faire adopter en séance plénière trois lois sur des enquêtes spéciales : pour trahison, sur Kim Keon-hee, l’épouse de l’ex-président Yoon Suk Yeol, et sur la mort du caporal Chae. Avec seulement 107 sièges, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), n’a pas les moyens d’empêcher leur adoption, ce qui pourrait raviver les tensions au Parlement.