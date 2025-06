Photo : YONHAP News

Un temps estival attend les habitants du pays du Matin clair en ce premier jeudi du mois de juin.D’après les prévisions de Météo-Corée, l’ensemble du territoire sera baigné de soleil tout au long de la journée, accompagné de températures élevées.Dès 9h ce matin, le mercure affichait déjà plus de 20°C à l’échelle nationale. Il devrait grimper encore davantage dans l’après-midi avec notamment 25°C attendus à Busan, 27°C à Séoul, 28°C à Daejeon et Andong ainsi que 29°C, la maximale, à Gangneung et Daegu.