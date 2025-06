Otan : Mark Rutte exprime son intention d’inviter Lee Jae-myung au prochain sommet

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen, fraîchement élu, pourrait assister au prochain sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan). Le secrétaire général de celle-ci a en effet manifesté son intention de l’y convier dans une conférence de presse hier à Bruxelles.Interrogé sur la question de savoir s’il envisage d’inviter les dirigeants des quatre partenaires de l’Indopacifique (IP4), Mark Rutte a répondu que leur présence devenait désormais une tradition. Les quatre Etats sont la Corée du Sud, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.Le patron de l’Alliance atlantique a également déclaré espérer vivement coopérer avec Lee Jae-myung et lui a souhaité bonne chance pour son mandat. Avant d’ajouter qu’il l’aidera à établir de bonnes relations avec les autres nations.Par ailleurs, l'Otan a pour la première fois décrit la Chine comme une menace dans son nouveau concept stratégique, adopté en 2022. Depuis cette année-là, l’organisation a invité à son sommet les IP4, pour la troisième année consécutive.La prochaine grand-messe se tiendra à La Haye aux Pays-Bas les 24 et 25 juin. Le président des Etats-Unis s’y rendra lui aussi. Si Lee y assiste, un tête-à tête avec Donald Trump pourrait avoir lieu, en marge. Mais avant cela, les deux hommes pourraient se rencontrer dans le cadre du sommet du G7, prévu du 15 au 17 juin au Canada, si le nouveau chef de l’Etat sud-coréen y est convié.