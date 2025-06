RNB : hausse de 0,1 % au 1er trimestre 2025

Photo : YONHAP News

Le revenu national brut (RNB) réel du premier trimestre de cette année a augmenté de 0,1 % par rapport au quatrième trimestre 2024, et de 0,7 % en glissement annuel. C’est ce qu’a publié ce matin la Banque de Corée (BOK) dans son rapport sur le revenu national provisoire du 1er trimestre 2025.Lors des trois premiers mois de l'année, la perte commerciale réelle s’est élevée à 8,38 milliards d’euros. Il s’agit d’une aggravation par rapport au trimestre précédent. En revanche, le revenu net des facteurs en provenance de l’étranger, qui désigne la différence entre les revenus gagnés à l’étranger par les résidents sud-coréens et ceux gagnés en Corée du Sud par les étrangers, est passé de 5,74 milliards à 8,38 milliards d’euros.En revanche, le produit intérieur brut (PIB) réel du premier trimestre a diminué de 0,2 % par rapport au dernier trimestre 2024. Ce résultat est dû au ralentissement dans les principaux secteurs tels que l’industrie manufacturière, la construction et les services.Par ailleurs, la BOK a estimé que le PIB réel provisoire en 2024 avait augmenté de 2 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit de 0,4 point de plus que le chiffre définitif de 2023 (1,6 %). Quant au RNB réel provisoire pour la même période, il a également progressé de 3,9 % en glissement annuel, ce qui représente une hausse de 1,9 point par rapport au chiffre définitif de 2023 (2 %).