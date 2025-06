Recna : Pyongyang compte toujours 50 ogives nucléaires

Photo : YONHAP News

Le centre de recherche de l'université japonaise de Nagasaki pour l'abolition des armes nucléaires (Recna) estime que la Corée du Nord compte toujours 50 têtes nucléaires, un nombre identique à celui de l’an dernier. Il en a fait part dans l’édition 2025 des données sur les ogives nucléaires dans le monde, publiée hier.A en croire l’institut, au 1er juin, il en existait 12 340 sur la planète, 220 de plus qu’il y a un an. Et 9 615 d’entre eux ont été déjà déployés ou sont stockés pour l’être. Il s’agit d’une hausse de 32 unités sur un an. La Russie en détenait le plus, avec 5 460, suivie des Etats-Unis (5 277), et la Chine (600).Le Recna a par ailleurs indiqué que si le nombre de têtes nucléaires dans le monde diminue depuis 2013, celui de celles prêtes à l'emploi et opérationnelles augmente depuis 2018.