JCS : le destroyer nord-coréen est remis à flot

Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré ce matin que le destroyer nord-coréen de 5 000 tonnes, échoué lors de sa mise à l’eau le 21 mai au port de Chongjin, avait été redressé le 2 juin.Selon son porte-parole Lee Sung-joon, le JCS a appris cette nouvelle le jour même, et le navire ayant été partiellement submergé, des opérations de pompage seraient en cours. Il a précisé que des grues et d'autres bateaux avaient été mobilisés pour le remettre à flot, rejetant l'analyse de 38 North qui évoquait l’utilisation de ballons. Avant d'ajouter que même si ce dispositif avait été utilisé, son rôle aurait être limité. Le site américain spécialisé sur la Corée du Nord a rapporté le redressement du destroyer le lendemain s’appuyant sur des images satellites.Kim Jong-un a ordonné d'achever toute réparation d'ici juin. Reste à savoir si ce calendrier est réalisable. Pour Lee, cela dépendrait de l’ampleur des dégâts subis, et il faudrait plus de temps pour analyser en détail. Un expert en construction navale estime que la remise en état de la coque pourrait prendre un mois, à moins que l'inondation n'a endommagé les équipements, notamment le moteur à l'arrière du navire.