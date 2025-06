Maison Bleue : travaux sur un sentier, visites partiellement limitées

Photo : YONHAP News

L'accès au sentier de la Maison Bleue, l’ancien palais présidentiel, est restreint aux visiteurs pendant quelque temps à cause des travaux de rénovation. Selon la Fondation Cheongwadae, l'opération a été lancée hier sur un tronçon de 1,31 km reliant le sanctuaire Chilgung et le bâtiment Chunchugwan, en passant par le pavillon Baegakjeong.Les autres zones, comme le bâtiment principal et le Yeongbingwan restent cependant accessibles au public. La Fondation précise que ces travaux étaient prévus avant l'élection présidentielle, et qu’aucune directive n’a encore été donnée concernant l’installation du nouveau président Lee Jae-myung dans ces lieux.En attendant une confirmation à ce sujet, les réservations de visite restent ouvertes jusqu'à quatre semaines à l'avance comme auparavant, et les spectacles du week-end seront maintenus.