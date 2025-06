Parlement : adoption des trois lois sur des enquêtes spéciales

Photo : YONHAP News

Les trois lois spéciales sur des enquêtes spéciales, portées par le Minjoo, ont été adoptées en séance plénière cet après-midi avec 194 voix pour, trois contre et une abstention.La première vise à faire la lumière sur la mort du caporal Chae, décédé au cours d'une opération de recherche de disparus lors des inondations de juillet 2023, et sur les soupçons d'entrave à l'investigation des hauts responsables.La deuxième concerne 11 accusations liées à la proclamation de la loi martiale du 3 décembre dernier par l'ex-chef de l'Etat Yoon Suk Yeol. Les archives présidentielles nécessaires à une enquête peuvent être consultées avec l’accord d’au moins trois cinquièmes des députés, ou sur autorisation du patron du tribunal de district compétent.Enfin, la dernière consiste à élucider l'affaire impliquant Kim Keon-hee, l'épouse de Yoon, accusée de manipulation boursière de Deutsch Motors. Elle inclut également les soupçons d'ingérence dans les affaires publiques par certains de ses proches présumés, dont Myung Tae-kyun et le chaman Geonjin, dans le cadre de nominations électorales.Ces trois textes avaient déjà été entérinés à plusieurs reprises, mais annulés à chaque fois par le droit de veto de Yoon.